«Яндекс» открыл карту с информацией о топливе и очередях на АЗС

Пользователям сервисов «Яндекса» стала доступна интерактивная карта с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС. Об этом в среду, 8 июля, сообщила компания.
— «Яндекс» открывает интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее функция была доступна только водителям такси. Теперь она работает для всех пользователей в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшие недели появится и в других городах. На карте можно увидеть заправки, на которых водители недавно заправлялись, отфильтровать их по типу топлива и проверить очереди.
Правительство России до конца 2026 года разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3». Чем отличается такое топливо и как его использование может отразиться на автомобиле, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.
Украинские дроны уже несколько месяцев бьют по российским НПЗ. Проблемы с бензином у потребителей начались с Крыма. Позже в других регионах начали вводить лимиты на продажу горючего. «ВМ» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.