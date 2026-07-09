«Яндекс» открыл карту с информацией о топливе и очередях на АЗС

Ранее функция была доступна только водителям такси. Теперь она работает для всех пользователей в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшие недели появится и в других городах. На карте можно увидеть заправки, на которых водители недавно заправлялись, отфильтровать их по типу топлива и проверить очереди.