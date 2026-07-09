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«Яндекс» открыл карту с информацией о топливе и очередях на АЗС

Пользователям сервисов «Яндекса» стала доступна интерактивная карта с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС. Об этом в среду, 8 июля, сообщила компания.

Пользователям сервисов «Яндекса» стала доступна интерактивная карта с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС. Об этом в среду, 8 июля, сообщила компания.

— «Яндекс» открывает интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее функция была доступна только водителям такси. Теперь она работает для всех пользователей в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшие недели появится и в других городах. На карте можно увидеть заправки, на которых водители недавно заправлялись, отфильтровать их по типу топлива и проверить очереди.

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