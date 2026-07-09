Два молодежных центра обновят в Красноярске

Глава Красноярска Сергей Верещагин проверил ход обновления молодежных центров во время выездного проекта «Районный маршрут» в Ленинском районе. В центре «База» (ул. Глинки) работы уже идут. Благодаря краевой субсидии здесь появятся танцевально-спортивный зал и комната для мастер-классов. Открытие обновленного пространства для молодежи запланировано на конец 2026 года. Модернизация ждет и филиал молодежного центра «Вектор» (ул. Транзитная). Работы начнутся в 2027 году. Проект преображения центра стал победителем Всероссийского конкурса «Регион для молодых» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и получит федеральное финансирование. После обновления «Вектор» будет специализироваться на работе с молодыми семьями. Родители смогут посещать мастер-классы вместе с детьми. Кроме того, здесь можно будет получить психологическую помощь и пройти курсы по подготовке к родительству. Ранее в Красноярске за счет федеральных средств уже были обновлены волонтерский центр «Доброе дело», центр технического творчества «ПроТехно» и МТБЦ «Пилот», напомнил Сергей Верещагин.