В Пермском крае цена за литр бензина выросла почти на 5 рублей за неделю

Цена за литр бензина в Пермском крае за неделю выросла почти на 5 рублей, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на Росстат.
Значительный рост средней стоимости литра топлива зафиксировали в начале июня. Цена за бензин поднялась с 73,45 рублей до 78,01.
Самой быстрорастущей в цене стала марка АИ-95. Её средняя стоимость выросла до 80,33 рублей за литр. До 74,49 поднялась цена 92 бензина. Дизельное топливо тоже подорожало. Купить его пермяки могут в среднем за 87,91 рублей.
Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о договорённости на дополнительные поставки топлива в регион с компаниями «Лукойл» и «Газпромнефть».
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми набирает популярность «народная карта бензина». На ней водители отмечают, где смогли заправиться и какое топливо есть в наличии.