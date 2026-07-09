В Пермском крае цена за литр бензина выросла почти на 5 рублей за неделю

Самой быстрорастущей в цене стала марка АИ-95. Её средняя стоимость выросла до 80,33 рублей за литр. До 74,49 поднялась цена 92 бензина. Дизельное топливо тоже подорожало. Купить его пермяки могут в среднем за 87,91 рублей.