Дмитрий Демешин поставил «СКА-Нефтянику» задачу стать чемпионом России

Сегодня губернатор Хабаровского края в арене «Ерофей» встретился с игроками, тренерами, руководителями и сотрудниками клуба, которому в следующем году исполнится 80 лет. Глава региона поблагодарил коллектив команды за серебряные медали, завоеванные по итогам минувшего сезона, и похвалил «СКА-Нефтяник» за рекордную серию из 25 побед подряд, установленную в ходе прошедшего чемпионата. «Для Хабаровского края хоккей с мячом — больше чем спорт. Почти 80 лет “СКА-Нефтяник” остается нашей визитной карточкой, и мы гордимся тем, что клуб давно стал легендой русского хоккея. Победы нашей команды — это победы всего региона. А в новом сезоне цель должна быть одна, и она понятна — это чемпионский титул. Команда должна сделать все, чтобы в конце сезона Кубок чемпионата был поднят над головами игроков из Хабаровского края», — заявил Дмитрий Демешин на встрече с командой. Также глава региона напомнил, что Хабаровский край остается единственным регионом на Дальнем Востоке, в котором имеются четыре профессиональных спортивных клуба — «СКА-Нефтяник», «Амур», «СКА-Хабаровск» и «Амурские Тигрицы». По словам губернатора, краевые власти продолжат поддерживать все местные команды, несмотря на сложности, потому что считают этот процесс инвестициями в будущее Хабаровского края.