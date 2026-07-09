Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые в Комсомольске открылась выставка «Вологодчина кружевная»

Впервые в Комсомольске открылась выставка «Вологодчина кружевная». Она включает произведения XX-XXI веков из собрания Вологодского государственного музея-заповедника. Выставка три месяца добирались до города Юности. Произведения вологодских мастериц сначала экспонировались в хабаровском Музее имени Гродекова. Теперь впервые предстали перед взором публики в комсомольском Музее изобразительных искусств. Ирина Соколова, заместитель генерального директора по научной деятельности Вологодского государственного.

Впервые в Комсомольске открылась выставка «Вологодчина кружевная». Она включает произведения XX-XXI веков из собрания Вологодского государственного музея-заповедника. Выставка три месяца добирались до города Юности. Произведения вологодских мастериц сначала экспонировались в хабаровском Музее имени Гродекова. Теперь впервые предстали перед взором публики в комсомольском Музее изобразительных искусств. Ирина Соколова, заместитель генерального директора по научной деятельности Вологодского государственного музея-заповедника: Наряду с такими промыслами, как дымковская игрушка, хохломская роспись. матрёшка. Вологодское кружево известно и популярно настолько, что до сих пор всё русское кружево за границей называют Вологодским. На выставке представлены произведения из фонда Вологодского государственного музея-заповедника. Панно, одежда, скатерти. Через произведения выдающихся художников зритель ближе узнаёт Вологодчину с её просторами и самобытной архитектурой. Все изделия мастерицы создают вручную. Вологодское кружево — это декоративность и свобода композиционных решений. Они появляются, когда юная мастерица осваивает 4 элемента: плетешок, сетка, полотнянка и насновка. Елена Лубенцова, заведующая художественным отделом Вологодского государственного музея-заповедника: Не можешь оторваться — это как медитация. Ниточка вьется, так и мысли распутываются. Поэтому много вологжанок занимаются кружевоплетением.