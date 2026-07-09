Жителей Солонцов и Красноярска эвакуируют из затопленных домов

Из-за резкого подъёма уровня воды в реке Кача оказались подтоплены частные подворья. Спасатели провели срочную эвакуацию жителей посёлка Солонцы и Красноярска.
Людей из посёлка эвакуировали ночью с помощью плавсредств. Из опасной зоны вывезли двух женщин и одного ребёнка. Операция продолжилась с рассветом. Из подтопленного частного дома был спасён ещё один мужчина.
Ситуация осложнилась и в Красноярске. Частный дом на ул. Эвенкийская на берегу реки оказался полностью окружён водой. Спасатели провели эвакуацию 77-летнего пенсионера прямо из его жилища. Мужчина был передан прибывшим родственникам и сейчас находится в безопасности.
Власти региона держат обстановку на особом контроле. Ведётся непрерывный мониторинг гидрологической обстановки на реке Кача.