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Жителей Солонцов и Красноярска эвакуируют из затопленных домов

Ведётся непрерывный мониторинг гидрологической обстановки на реке Кача.

Источник: KrasnoyarskMedia

Из-за резкого подъёма уровня воды в реке Кача оказались подтоплены частные подворья. Спасатели провели срочную эвакуацию жителей посёлка Солонцы и Красноярска.

Людей из посёлка эвакуировали ночью с помощью плавсредств. Из опасной зоны вывезли двух женщин и одного ребёнка. Операция продолжилась с рассветом. Из подтопленного частного дома был спасён ещё один мужчина.

Ситуация осложнилась и в Красноярске. Частный дом на ул. Эвенкийская на берегу реки оказался полностью окружён водой. Спасатели провели эвакуацию 77-летнего пенсионера прямо из его жилища. Мужчина был передан прибывшим родственникам и сейчас находится в безопасности.

Власти региона держат обстановку на особом контроле. Ведётся непрерывный мониторинг гидрологической обстановки на реке Кача.