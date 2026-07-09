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Роспотребнадзор: заразиться инфекцией можно от одного укуса комара

В ведомстве заявили, что от насекомых можно заразиться малярией, лихорадкой Западного Нила и японским энцефалитом.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Человек может заразиться малярией, лихорадкой Западного Нила, японским энцефалитом и другими инфекциями, передающимися комарами, даже от одного укуса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Если комар является переносчиком инфекции, то даже один укус потенциально может привести к инфицированию человека», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что комары могут переносить различные инфекции. Переносчиками малярии (распространена в тропиках и субтропиках Африки, Азии и Латинской Америки) выступают комары рода Anopheles. Лихорадку Западного Нила и японский энцефалит передают комары рода Culex и некоторые другие виды, а лихорадку Денге, Зика и Чикунгунья — комар рода Aedes.

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