В РФ хотят ввести доплату 70-летним пенсионерам: вот сколько предлагают прибавить

«Я считаю, что если человек дожил до 70 лет, то ему прибавка обязательно нужна. Чтобы дожить до 70 лет, люди занимаются спортом, заботятся о своем здоровье, делают профилактику, ездят в санаторий, тратят деньги на поддержание здоровья», — сказал Гриб РИА Новости, добавив, что такая выплата должна быть не менее 3−4 МРОТ.