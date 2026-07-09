В РФ хотят ввести доплату 70-летним пенсионерам: вот сколько предлагают прибавить

В РФ могут ввести дополнительную выплату пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста. С таким предложением выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Я считаю, что если человек дожил до 70 лет, то ему прибавка обязательно нужна. Чтобы дожить до 70 лет, люди занимаются спортом, заботятся о своем здоровье, делают профилактику, ездят в санаторий, тратят деньги на поддержание здоровья», — сказал Гриб РИА Новости, добавив, что такая выплата должна быть не менее 3−4 МРОТ.
Гриб заявил, что считает целесообразным после 70 лет назначать выплаты гражданам каждые пять лет.
Напомним, в РФ в 2027 году намерены повысить все виды пенсий. Подробности читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что пенсионные выплаты будут повышены для ряда категорий россиян с 1 августа 2026 года. Речь идёт о работающих пенсионерах, людях, достигших 80-летнего возраста, и получателях накопительной пенсии.