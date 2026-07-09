«Апельсин» выяснил, сколько россиян верят в свадебные денежные приметы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Большинство (56%) опрошенных жителей России верят в свадебные денежные приметы. Об этом свидетельствуют данные исследования платежного сервиса «Апельсин», текст которого есть у ТАСС. В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов.
«Платежный сервис “Апельсин” провел исследование об отношении россиян к свадебным денежным приметам. Выяснилось, что более половины опрошенных (56%) верят в них», — сказано в тексте.
По данным опроса, жители страны соблюдают приметы из-за веры в финансовое благополучие (77%), суеверий (55%), рекомендаций близких (25%), трендов (18%) и для снижения тревоги (18%). Около двух третей опрошенных (59%) вспоминают о них во время подготовки к свадьбе, а 7% — в день свадьбы. Более половины респондентов (55%) считают соблюдение свадебных денежных примет семейной традицией, 23% — развлечением, а 18% — реальным способом привлечь достаток.
Самыми популярными свадебными денежными приметами оказались осыпание жениха и невесты крупой при выходе из церкви или ЗАГСа (82%), наличие при себе наличных в день свадьбы (50%), а также монета в ботинке жениха (46%) и в бокалах молодоженов (36%).
Семь из десяти опрошенных считают традицию дарить деньги важной для финансового благополучия. Для 73% респондентов самый желанный свадебный подарок — наличные в конверте, говорится в исследовании.
Россияне считают, что для сохранения финансового благополучия необходимо обсуждать траты друг с другом (57%), не брать необдуманные кредиты (55%), использовать выгодные способы оплаты и получать кешбэк за покупки (54%). Более того, важно соблюдать денежные приметы (48%) и следовать своей интуиции (18%). Помимо этого, респонденты верят, что в начале брака нужно создать финансовую подушку безопасности (79%), накопить на собственное жилье (77%), а также закрыть имеющиеся кредиты и долги (25%), рассказали аналитики.