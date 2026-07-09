«Апельсин» выяснил, сколько россиян верят в свадебные денежные приметы

Россияне считают, что для сохранения финансового благополучия необходимо обсуждать траты друг с другом (57%), не брать необдуманные кредиты (55%), использовать выгодные способы оплаты и получать кешбэк за покупки (54%). Более того, важно соблюдать денежные приметы (48%) и следовать своей интуиции (18%). Помимо этого, респонденты верят, что в начале брака нужно создать финансовую подушку безопасности (79%), накопить на собственное жилье (77%), а также закрыть имеющиеся кредиты и долги (25%), рассказали аналитики.