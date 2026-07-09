Красноярцев предупредили о «зуде купальщика» в стоячих водоемах

В России ежегодно фиксируют случаи церкариального дерматита, который также называют зудом купальщика. О рисках заражения красноярцев предупредили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве пояснили, что заболевание возникает из-за личинок плоского червя, шистосомы. Они поражают кожу человека во время купания в пресных водоемах. Чаще всего заразиться можно в стоячей воде, где много уток. Риск особенно возрастает летом, когда вода становится благоприятной для развития паразитов.
После заражения на коже могут появиться покраснение, пузырьки и сильный зуд. Также возникают небольшие повреждения кожных покровов. В Роспотребнадзоре отметили, что церкарии не могут развиваться внутри организма человека и погибают в коже в течение нескольких часов. При этом симптомы могут сохраняться до двух-трех недель.
От человека к человеку зуд купальщика не передается.