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Красноярцев предупредили о «зуде купальщика» в стоячих водоемах

В России ежегодно фиксируют случаи церкариального дерматита, который также называют «зудом купальщика».

В России ежегодно фиксируют случаи церкариального дерматита, который также называют зудом купальщика. О рисках заражения красноярцев предупредили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что заболевание возникает из-за личинок плоского червя, шистосомы. Они поражают кожу человека во время купания в пресных водоемах. Чаще всего заразиться можно в стоячей воде, где много уток. Риск особенно возрастает летом, когда вода становится благоприятной для развития паразитов.

После заражения на коже могут появиться покраснение, пузырьки и сильный зуд. Также возникают небольшие повреждения кожных покровов. В Роспотребнадзоре отметили, что церкарии не могут развиваться внутри организма человека и погибают в коже в течение нескольких часов. При этом симптомы могут сохраняться до двух-трех недель.

От человека к человеку зуд купальщика не передается.

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