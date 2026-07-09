Красноярцев предупредили о «зуде купальщика» в стоячих водоемах

После заражения на коже могут появиться покраснение, пузырьки и сильный зуд. Также возникают небольшие повреждения кожных покровов. В Роспотребнадзоре отметили, что церкарии не могут развиваться внутри организма человека и погибают в коже в течение нескольких часов. При этом симптомы могут сохраняться до двух-трех недель.