В РФ разработали реагент для обнаружения генетических измененных клеток

Результаты были представлены на 15-й Международной мультиконференции «Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология» BGRS/SB-2026. Речь идет не о запуске какой-то отдельной разработки, а о формировании целой экосистемы инструментов, реагентов и сервисов, необходимых для доклинических и клинических исследований в области CAR-T терапии. Работы по данному направлению в том числе финансируются в рамках стратегического технологического проекта НГУ «Биомедицина» программы «Приоритет-2030». Кроме этого, по этой программе для НГУ завершается строительство кампуса мирового уровня.