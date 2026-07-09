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У хабаровчанки украли детскую коляску за 120 тысяч рублей

Жительница Центрального района рассказала полиции, что по пути домой зашла в детское учреждение, оставив коляску у входа. Примерно через час, выйдя на улицу, она обнаружила, что коляска исчезла. Полицейские задержали 36-летнюю подозреваемую, на которую в этом году уже заводили уголовное дело о мошенничестве. Она рассказала, что украла коляску, планируя ее продать, но не успела этого.

Жительница Центрального района рассказала полиции, что по пути домой зашла в детское учреждение, оставив коляску у входа. Примерно через час, выйдя на улицу, она обнаружила, что коляска исчезла. Полицейские задержали 36-летнюю подозреваемую, на которую в этом году уже заводили уголовное дело о мошенничестве. Она рассказала, что украла коляску, планируя ее продать, но не успела этого сделать. Полицейские изъяли имущество и вернули его законной владелице. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемой взяли подписку о невыезде.