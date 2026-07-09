Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* сдерживать эмоции в вопросах отношений с Варшавой. Поводом для заявления стали слова Буданова* о возможной новой эскалации в двусторонних отношениях по мере приближения годовщины Волынской резни.
Ранее Буданов* в интервью изданию «Политика Страны» предупредил о неминуемом ухудшении отношений между Киевом и Варшавой. Он подчеркнул, что до 11 июля остается меньше недели — даты, когда будет отмечаться годовщина Волынской трагедии. По имеющимся у него данным, польская сторона готовит ряд действий, которые он назвал незрелыми и ведущими к эскалации.
Сикорский отметил, что Украине следует быть сдержаннее, поскольку именно Киев постоянно просит поддержки, а не наоборот. Министр подчеркнул, что Польша уже очень много сделала для Украины.
Причиной конфликта между странами стала героизация на Украине главарей УПА**. Президент Польши Кароль Навроцкий официально лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым его в 2023 году наградил предшественник Навроцкого — Анджей Дуда. В ответ на это Зеленский по почте отправил Польше отобранный у него орден. Из-за ссоры с Навроцким главарь киевского режима также отказался от участия в конференции по восстановлению страны, намеченной на 25−26 июня в Гданьске.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова недавно прокомментировала обострение польско-украинских отношений, охарактеризовав спор между Варшавой и Киевом как «жабогадюкинг». По ее словам, отдельного внимания заслуживает ситуация, в которой польские власти внезапно увидели, что киевский режим прославляет коллаборационистов, убивавших поляков во время Второй мировой войны, и это вызвало недовольство Варшавы по непонятным причинам, не вписывающимся в логику Польши.
* — Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** — Экстремистская организация, запрещенная в России.