Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше дали совет Украине: к чему призвали Буданова* в Варшаве

Сикорский посоветовал Буданову* сдерживать эмоции в отношениях с Польшей.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* сдерживать эмоции в вопросах отношений с Варшавой. Поводом для заявления стали слова Буданова* о возможной новой эскалации в двусторонних отношениях по мере приближения годовщины Волынской резни.

Ранее Буданов* в интервью изданию «Политика Страны» предупредил о неминуемом ухудшении отношений между Киевом и Варшавой. Он подчеркнул, что до 11 июля остается меньше недели — даты, когда будет отмечаться годовщина Волынской трагедии. По имеющимся у него данным, польская сторона готовит ряд действий, которые он назвал незрелыми и ведущими к эскалации.

Сикорский отметил, что Украине следует быть сдержаннее, поскольку именно Киев постоянно просит поддержки, а не наоборот. Министр подчеркнул, что Польша уже очень много сделала для Украины.

Причиной конфликта между странами стала героизация на Украине главарей УПА**. Президент Польши Кароль Навроцкий официально лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым его в 2023 году наградил предшественник Навроцкого — Анджей Дуда. В ответ на это Зеленский по почте отправил Польше отобранный у него орден. Из-за ссоры с Навроцким главарь киевского режима также отказался от участия в конференции по восстановлению страны, намеченной на 25−26 июня в Гданьске.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова недавно прокомментировала обострение польско-украинских отношений, охарактеризовав спор между Варшавой и Киевом как «жабогадюкинг». По ее словам, отдельного внимания заслуживает ситуация, в которой польские власти внезапно увидели, что киевский режим прославляет коллаборационистов, убивавших поляков во время Второй мировой войны, и это вызвало недовольство Варшавы по непонятным причинам, не вписывающимся в логику Польши.

* — Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** — Экстремистская организация, запрещенная в России.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше