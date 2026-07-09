В Польше дали совет Украине: к чему призвали Буданова* в Варшаве

Причиной конфликта между странами стала героизация на Украине главарей УПА**. Президент Польши Кароль Навроцкий официально лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым его в 2023 году наградил предшественник Навроцкого — Анджей Дуда. В ответ на это Зеленский по почте отправил Польше отобранный у него орден. Из-за ссоры с Навроцким главарь киевского режима также отказался от участия в конференции по восстановлению страны, намеченной на 25−26 июня в Гданьске.