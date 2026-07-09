СМИ: Несколько девушек обвинили Яна Топлеса в домогательствах

Одна из них заявила, что зимой 2025 года Топлес настойчиво предлагал ей поцеловаться, а после отказа схватил за шею и попытался притянуть к себе. Девушке удалось увернуться и оттолкнуть его. По ее словам, блогер выглядел зависимым и опасным для окружающих, особенно для девушек.