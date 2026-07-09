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СМИ: Несколько девушек обвинили Яна Топлеса в домогательствах

Несколько девушек рассказали о неподобающем поведении блогера и экс-ведущего «Орла и решки» Яна Топлеса после того, как он прилюдно поцеловал незнакомку на мероприятии.

Несколько девушек рассказали о неподобающем поведении блогера и экс-ведущего «Орла и решки» Яна Топлеса после того, как он прилюдно поцеловал незнакомку на мероприятии.

Одна из них заявила, что зимой 2025 года Топлес настойчиво предлагал ей поцеловаться, а после отказа схватил за шею и попытался притянуть к себе. Девушке удалось увернуться и оттолкнуть его. По ее словам, блогер выглядел зависимым и опасным для окружающих, особенно для девушек.

Другая пострадавшая сообщила, что Топлес настойчиво прикасался к ней в баре, стараясь делать это так, чтобы этого никто не видел. Девушки утверждают, что находятся в разных городах и имеют доказательства своих слов.

После скандала с поцелуем Топлес принес извинения жене, заявив, что у них крепкий брак, и пообещал решать проблемы в семье. Однако на одном из недавних мероприятий он вновь предложил зрителям «сосаться» со сцены, передает StarHit.

Топлес, оказался в центре внимания общественности после появления в Сети видеозаписи с вечеринки, на которой он запечатлен целующимся с незнакомой девушкой. Мужчина состоит в браке. Он решил рассказать в личном блоге, как его супруга Екатерина отреагировала на измену.