Юристы УМВД России по Хабаровскому краю проведут «Горячую линию» для семей

Правовое управление УМВД России по Хабаровскому краю для семей проведет «Горячую линию» по юридическим вопросам. Получить консультацию эксперта жители региона могут 10 июля с 10:00 до 17:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Специалисты правового управления будут принимать запросы по следующим номерам:
8 (4212) 38−72−08; 8 (4212) 38−10−66.
Акция по оказанию квалифицированной правовой помощи пройдет в рамках Дня семьи, любви и верности.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало о проведении подобной акции специалистами юридической клиники Юридического института ТОГУ ACTIO CIVILIS. Жители Хабаровска могли также обратиться за консультацией в вуз.