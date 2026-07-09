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Юристы УМВД России по Хабаровскому краю проведут «Горячую линию» для семей

Обращения граждан примут с 10:00 до 17:00.

Источник: Хабаровский край сегодня

Правовое управление УМВД России по Хабаровскому краю для семей проведет «Горячую линию» по юридическим вопросам. Получить консультацию эксперта жители региона могут 10 июля с 10:00 до 17:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Специалисты правового управления будут принимать запросы по следующим номерам:

8 (4212) 38−72−08; 8 (4212) 38−10−66.

Акция по оказанию квалифицированной правовой помощи пройдет в рамках Дня семьи, любви и верности.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало о проведении подобной акции специалистами юридической клиники Юридического института ТОГУ ACTIO CIVILIS. Жители Хабаровска могли также обратиться за консультацией в вуз.