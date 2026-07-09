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В Красноярске стартовала акция «ПоздеевСтиль»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовала творческая акция «ПоздеевСтиль», посвященная 100-летию со дня рождения сибирского художника Андрея Поздеева.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовала творческая акция «ПоздеевСтиль», посвященная 100-летию со дня рождения сибирского художника Андрея Поздеева.

Проект проводят Краевой Дом работников просвещения и Красноярский городской парк. К участию приглашают работников образования, студентов педагогических учреждений и ветеранов педагогического труда Красноярского края.

Участникам предлагают создать авторскую работу, вдохновленную наследием Андрея Поздеева, его художественными приемами и личным восприятием творчества мастера. Фотографию работы нужно опубликовать на открытой странице во «ВКонтакте» с хештегом #ПоздеевСтиль, отметить аккаунт организатора @home_teach и заполнить заявку.

Все участники получат электронные сертификаты. Репродукции лучших работ представят на выставочных площадках Красноярска.

Заявки принимаются до 31 июля 2026 года. Требования к фотографиям опубликованы в соцсетях Дома работников просвещения Красноярска.

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