В Красноярске стартовала акция «ПоздеевСтиль»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовала творческая акция «ПоздеевСтиль», посвященная 100-летию со дня рождения сибирского художника Андрея Поздеева.
Проект проводят Краевой Дом работников просвещения и Красноярский городской парк. К участию приглашают работников образования, студентов педагогических учреждений и ветеранов педагогического труда Красноярского края.
Участникам предлагают создать авторскую работу, вдохновленную наследием Андрея Поздеева, его художественными приемами и личным восприятием творчества мастера. Фотографию работы нужно опубликовать на открытой странице во «ВКонтакте» с хештегом #ПоздеевСтиль, отметить аккаунт организатора @home_teach и заполнить заявку.
Все участники получат электронные сертификаты. Репродукции лучших работ представят на выставочных площадках Красноярска.
Заявки принимаются до 31 июля 2026 года. Требования к фотографиям опубликованы в соцсетях Дома работников просвещения Красноярска.
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