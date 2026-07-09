В Красноярске стартовала акция «ПоздеевСтиль»

Участникам предлагают создать авторскую работу, вдохновленную наследием Андрея Поздеева, его художественными приемами и личным восприятием творчества мастера. Фотографию работы нужно опубликовать на открытой странице во «ВКонтакте» с хештегом #ПоздеевСтиль, отметить аккаунт организатора @home_teach и заполнить заявку.