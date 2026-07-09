Красноярская ГЭС поддержала эстафетный заплыв экстремалов по Красноярскому водохранилищу

Красноярская ГЭС компании Эн+ выступила партнером Краевого фестиваля по плаванию в открытой воде, который прошел со 2 по 5 июля.
В эстафете приняли участие 15 человек, в том числе мастера спорта международного класса, мастера спорта по плаванию, чемпионы России и чемпионы Мира. Они представляли три команды — сборную России, Красноярского края и сборную Сибири. Организатором мероприятия выступила Федерация плавания Красноярского края.
Спортсмены проплыли более 85 километров по акватории Красноярского водохранилища в формате эстафеты от поселка Новоселово до залива Шумиха. Маршрут эстафеты был разделен на 6 этапов и проложен через популярные зоны отдыха на берегах водохранилища. Старты и финиши проходили в населенных пунктах, где организаторы проводили встречи с местными жителями и гостями края.
Красноярская ГЭС, как многолетний партнер эстафетных заплывов, обеспечила ключевую логистику события: транспортировку спортсменов и судейской бригады по маршруту осуществлялась на комфортабельном теплоходе «Металлург».
«Нам невероятно повезло с погодой — она была просто чудесной, что для Сибири большая удача. Всё прошло отлично, наши спортсмены большие молодцы Но спорт — это лишь часть миссии. Мы останавливались на популярных площадках, где спортсмены проводили занятия по плаванию в открытой воде и мастер-классы по безопасному поведению на воде. Так в Даурском нас встретили более 200 человек, в Дивногорске — 60, в Куртуке — 80, в Новоселово — 49 человек», — рассказал президент РОО «Федерация плавания Красноярского края» Дмитрий Похабов.
Торжественная церемония награждения победителей и участников состоялась 5 июля на острове Татышев в Красноярске.
"Для нас поддержка данного мероприятия уже стала доброй традицией. Красноярское водохранилище — это не просто популярное место отдыха, это, по сути, водное сердце нашей станции. Символично, что именно здесь, собираются сильнейшие пловцы страны, демонстрируя силу духа и сибирский характер, — отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.
Напомним, площадь Красноярского водохранилища составляет 2 000 квадратных километров, а протяженность вдоль русла Енисея — 388 километров. По масштабу водохранилище часто сравнивают с морским заливом. Наибольшая глубина у плотины ГЭС — 105 метров, что сопоставимо с высотой 35-этажного дома. Именно эти просторы и стали ареной для экстремального заплыва.
Поддержка спорта — одно из приоритетных направлений социальной политики энерго-металлургического холдинга Эн+, основанное на ценностях ответственного бизнеса. С 2017 года Красноярская ГЭС ежегодно выступает партнером эстафетных заплывов, а также создаёт условия для активного образа жизни сотрудников и жителей.