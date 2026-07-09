Красноярская ГЭС поддержала эстафетный заплыв экстремалов по Красноярскому водохранилищу

«Нам невероятно повезло с погодой — она была просто чудесной, что для Сибири большая удача. Всё прошло отлично, наши спортсмены большие молодцы Но спорт — это лишь часть миссии. Мы останавливались на популярных площадках, где спортсмены проводили занятия по плаванию в открытой воде и мастер-классы по безопасному поведению на воде. Так в Даурском нас встретили более 200 человек, в Дивногорске — 60, в Куртуке — 80, в Новоселово — 49 человек», — рассказал президент РОО «Федерация плавания Красноярского края» Дмитрий Похабов.