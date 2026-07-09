Врач Фургал рассказала, к чему приводит употребление морепродуктов

Эксперт отметила, что первые симптомы, такие как отек губ, языка, горла, осиплость голоса, затруднение дыхания, головокружение, резкое падение давления, появляются в течение 5−30 минут после еды. При появлении этих симптомов нужно незамедлительно вызывать скорую медицинскую помощь. Также Анна Фургал добавила, что антигистаминные таблетки при анафилаксии неэффективны, так как они действуют слишком медленно.