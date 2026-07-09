Врач Фургал рассказала, к чему приводит употребление морепродуктов

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Внезапное появление молниеносной аллергии является одним из самых частых сценариев при употреблении морепродуктов. Об этом ТАСС сообщила ассистент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), врач-терапевт Университетской поликлиники ДВФУ Анна Фургал.
«Развитие молниеносной аллергии при употреблении морепродуктов является одним из самых частых сценариев. Основной аллерген — белок тропомиозин, содержащийся в мышцах всех ракообразных и моллюсков. Иммунная система может “переключиться” на него в любом возрасте под влиянием стресса, инфекций, гормональных изменений или после повторного контакта с высокой дозой аллергена», — сказала Фургал.
Эксперт отметила, что первые симптомы, такие как отек губ, языка, горла, осиплость голоса, затруднение дыхания, головокружение, резкое падение давления, появляются в течение 5−30 минут после еды. При появлении этих симптомов нужно незамедлительно вызывать скорую медицинскую помощь. Также Анна Фургал добавила, что антигистаминные таблетки при анафилаксии неэффективны, так как они действуют слишком медленно.