Красноярские «подводники» завоевали две медали чемпионата и первенства России

На первенстве страны среди юниоров до 17 лет еще один красноярский спортсмен Владимир Тарасов завоевал серебро на дистанции 1 км, а представительница Красноярского края Мирослава Ионазенк в этом же виде программы остановилась в шаге от медалей, заняв четвертое место, отмечает пресс-служба крайспорта.