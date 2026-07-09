Красноярские «подводники» завоевали две медали чемпионата и первенства России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В акватории реки Балаковка в Саратовской области завершились чемпионат и первенство России по плаванию в ластах на открытой воде.
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 21 региона страны.
Представитель красноярской Академии летних видов спорта Сергей Скуратов стал чемпионом России в плавании в классических ластах на 1 км, а также занял пятое место на дистанции 3 км.
На первенстве страны среди юниоров до 17 лет еще один красноярский спортсмен Владимир Тарасов завоевал серебро на дистанции 1 км, а представительница Красноярского края Мирослава Ионазенк в этом же виде программы остановилась в шаге от медалей, заняв четвертое место, отмечает пресс-служба крайспорта.
Таким образом «подводники» отобрались на чемпионат и первенство мира, которые пройдут осенью в Египте.