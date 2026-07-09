Расширение категорий для уплаты налога и прожиточный минимум: мигрантам напомнили новые правила

Депутаты Госдумы внесли поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Мигрантов обязали самостоятельно содержать семью на уровне не ниже прожиточного минимума. Об этом сказано в тексте принятого закона.
Поправки также вводят строгие сроки для выезда иностранцев из России. Если мигрант не продлит свой патент, он вместе с детьми обязан покинуть страну за 15 дней.
Помимо прочего, Госдума обязала иностранцев с 1 января 2027 года уплачивать авансовый платеж по НДФЛ. Документ расширил категории мигрантов, которые попадают под это требование. Иностранцы должны уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ при работе в России.
Закон распространяет эту обязанность на временно или постоянно проживающих в России мигрантов, работающих у физических лиц для личных и домашних нужд. Фиксированный авансовый платеж составит 1700 рублей за каждый месяц временного или постоянного проживания в РФ. Для тех, кто трудится по патенту, в организациях или у индивидуальных предпринимателей, ставка платежа — 1200 рублей.
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести для иностранцев в РФ принцип трех «П»: «пришел, поработал, попрощался». Он считает, что этот подход сделает более понятной миграционную политику. Сергей Миронов уточнил, что РФ не нуждается в излишней бюрократии и сложных системах в этой сфере. Он отметил, что лишь 28% иностранцев приезжают в страну именно для работы.
В РФ также уточнили правила пребывания для детей трудовых мигрантов на территории государства. Сразу после совершеннолетия они обязаны либо оформить собственный патент на работу, либо покинуть Россию. Нововведение ужесточает и требования к доходам приезжих.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что дискриминация и неповиновение законным требованиям российских пограничников станут основаниями для выдворения иностранцев из страны. Число причин для депортации возрастет до 45. В список внесут дискриминацию — нарушение прав человека в зависимости от пола, расы, национальности, языка, возраста, отношения к религии и другим признакам.