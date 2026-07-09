Расширение категорий для уплаты налога и прожиточный минимум: мигрантам напомнили новые правила

Закон распространяет эту обязанность на временно или постоянно проживающих в России мигрантов, работающих у физических лиц для личных и домашних нужд. Фиксированный авансовый платеж составит 1700 рублей за каждый месяц временного или постоянного проживания в РФ. Для тех, кто трудится по патенту, в организациях или у индивидуальных предпринимателей, ставка платежа — 1200 рублей.