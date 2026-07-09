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Новосибирская ресторанная сеть Beerman выходит на Алтай

Основателем является сибирский ресторатор Денис Иванов.

ТАСС, 9 июля. Новосибирская ресторанная сеть Beerman, основанная сибирским ресторатором Денисом Ивановым, открыла свой первый ресторан в Республике Алтай, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Открытие ресторана в комплексе Cosmos Stay Altay Katun станет новым этапом расширения бренда и примером франчайзинговой модели, объединяющей в себе узнаваемую атмосферу, проверенные стандарты кухни и адаптацию к региональной специфике», — говорится в сообщении.

Партнер-франчайзи Beerman на Алтае — опытный ресторатор Виктор Пуськов, группа компаний под его руководством управляет объемным портфелем франчайзинговых проектов.

«Проект на Алтае логично продолжает стратегию развития компании, объединяя в себе мощь сибирских традиций и энергию новых направлений», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь Денис Иванов пояснил, что Алтай — одно из самых красивых и вдохновляющих мест России и выразил уверенность, что новый ресторан станет «местом силы для всех, кто ценит качественную кухню, и атмосферу дружбы».

Ранее группа ресторанов Иванова объявила о выходе на рынок Узбекистана с концепциями KU: и #Сибирь Сибирь — этот шаг стал началом международной экспансии бренда.