Харуки Мураками рассказал о болезни, из-за которой потерял 17 кг

Однако, как признался писатель, после выписки он «снова почувствовал желание писать и был очень счастлив». Говоря о планах на будущее, Мураками рассказал, что «не знает, сколько еще проживет», но хочет продолжать писать. «Когда я поправился, это чувство сильнее, чем когда бы то ни было», — добавил он.