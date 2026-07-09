Харуки Мураками рассказал о болезни, из-за которой потерял 17 кг

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Японский писатель Харуки Мураками, чей новый роман «История Кахо» недавно поступил в продажу в Японии, рассказал о перенесенной болезни, из-за которой похудел на 17 кг.
77-летний писатель в интервью агентству Kyodo рассказал, что в процессе написания романа заболел и впервые в жизни был госпитализирован. «Я не хочу вдаваться в подробности. Я потерял 17 кг и едва мог ходить. Я думал, что, возможно, никогда больше не смогу писать», — сказал он.
Однако, как признался писатель, после выписки он «снова почувствовал желание писать и был очень счастлив». Говоря о планах на будущее, Мураками рассказал, что «не знает, сколько еще проживет», но хочет продолжать писать. «Когда я поправился, это чувство сильнее, чем когда бы то ни было», — добавил он.
Роман «История Кахо» рассказывает о фантастических событиях, которые происходят с 26-летней писательницей, создающей книги в картинках. Это 16-й роман автора. Предыдущий — «Город и его ненадежные стены» — вышел в 2023 году.
Произведения Харуки Мураками переведены более чем на 40 языков. Российскому читателю знакомы его романы «Охота на овец», «Норвежский лес», «Хроники заводной птицы», «1Q84». Мураками неоднократно номинировали на Нобелевскую премию по литературе.