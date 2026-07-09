В России предложили давать молодоженам 25 тысяч рублей на путешествие

«Далеко не каждая молодая пара может позволить себе свадебное путешествие, расходы на саму свадьбу нередко исчерпывают весь бюджет. “Аист” дал бы новобрачным возможность провести первые дни семейной жизни за пределами привычной обстановки, не откладывая это на потом», — сказала автор проекта Марина Ким.