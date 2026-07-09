В России предложили давать молодоженам 25 тысяч рублей на путешествие

В Госдуме предложили ввести семейную туристическую карту «Аист» для новобрачных. Ее номинал может составить 25 тыс. рублей.
Обращение о разработке новой меры поддержки молодых семей направили министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. По словам депутата, карту можно сделать по аналогии с «Пушкинской картой». Деньги молодожены смогут потратить на туристические услуги, в первую очередь на проживание в гостиницах из реестра Минэкономразвития.
«Далеко не каждая молодая пара может позволить себе свадебное путешествие, расходы на саму свадьбу нередко исчерпывают весь бюджет. “Аист” дал бы новобрачным возможность провести первые дни семейной жизни за пределами привычной обстановки, не откладывая это на потом», — сказала автор проекта Марина Ким.
Она отметила, что свадебное путешествие традиционно считается важным семейным ритуалом и символом начала совместной жизни. По мнению депутата, поддержка таких поездок со стороны государства могла бы подчеркнуть значимость брака и создать для молодых семей положительный опыт.