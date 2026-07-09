Массовый бунт против ТЦК во Львове: на улицы вышла полиция

Дополнительные наряды полиции направлены в район западноукраинского города Львов, в котором накануне жители взбунтовались против мобилизации. Об этом информирует Telegram-канал «Говорит великий Львов».
Сообщается, что силовики «ведут разъяснительную работу» среди протестующих жителей Львова.
Напомним, во Львове вечером 8 июля начался массовый бунт. В протестах участвовали несколько тысяч человек. Поводом стало избиение сотрудниками ТЦК 20-летнего местного жителя. Его пытались насильно мобилизовать. Люди заблокировали и перевернули автомобиль ТЦК.
После бунта глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий собрал срочное совещание.
Тем временем в Киеве резко возросла напряженность из-за действий ТЦК — это говорит о росте недовольства населения. В одном из районов украинской столицы люди подрались с сотрудниками ТЦК.