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Массовый бунт против ТЦК во Львове: на улицы вышла полиция

В район Львова, где идет протест против ТЦК, идут дополнительные силы полиции.

Источник: Комсомольская правда

Дополнительные наряды полиции направлены в район западноукраинского города Львов, в котором накануне жители взбунтовались против мобилизации. Об этом информирует Telegram-канал «Говорит великий Львов».

Сообщается, что силовики «ведут разъяснительную работу» среди протестующих жителей Львова.

Напомним, во Львове вечером 8 июля начался массовый бунт. В протестах участвовали несколько тысяч человек. Поводом стало избиение сотрудниками ТЦК 20-летнего местного жителя. Его пытались насильно мобилизовать. Люди заблокировали и перевернули автомобиль ТЦК.

После бунта глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий собрал срочное совещание.

Тем временем в Киеве резко возросла напряженность из-за действий ТЦК — это говорит о росте недовольства населения. В одном из районов украинской столицы люди подрались с сотрудниками ТЦК.