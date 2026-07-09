От +19 до +34, дождь, гроза и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 9 июля

В Ростовской области в четверг синоптики прогнозируют переменную облачность. Утром и днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 6 — 11 м/с, днем в отдельных районах порывы разгонятся до 14 м/с, при грозе до 15 — 18 м/с. В ночь на пятницу, по прогнозу, переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, днем местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 — 18 м/с.