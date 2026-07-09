Народные приметы на 10 июля: чего нельзя делать в день Самсона Сеногноя?

Не рекомендуется спорить и выяснять отношения. В день Самсона Сеногноя можно запросто разругаться с другом или родственником, да так, что станете врагами и вовек не помиритесь. Если же разлад все же происходил, наши предки плевали друг другу под ноги. Согласно поверьям, так можно прогнать нечисть, виновную в ссорах и конфликтах.