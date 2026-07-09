Народные приметы на 10 июля: чего нельзя делать в день Самсона Сеногноя?

10 июля с давних пор принято вспоминать преподобного Сампсона Странноприимца, в старину этот день называли «Самсон Сеногной». Сегодня мы вспомним, почему эта дата была так важна для наших предков, а также почему люди на Руси плевали друг другу под ноги, опасались вытирать лицо чужим полотенцем и трижды мыли пол после ухода гостей.
Народные приметы на 10 июля: что нельзя делать.
В этот день крестьяне, как правило, трудились в поле. Частые дожди заставляли наших пращуров работать не покладая рук, чтобы защитить сено от воздействия влаги. Недопустимым считался поздний подъем: лежебокам сулили голод и нищету. Тем, кто привык отлынивать от дел и проводить время праздно, старцы на Руси предрекали потерю уважения в обществе и многие беды.
Не допускалось пропускать завтрак 10 июля. Если человек отправится в поле, не подкрепившись, у него не будет сил на сенокос, а там и до болезни недалеко, считали наши предки.
Запрещалось отказывать кому-либо в помощи. Тот, кто отвернется от просящего, вскоре сам окажется на его месте.
Не рекомендуется спорить и выяснять отношения. В день Самсона Сеногноя можно запросто разругаться с другом или родственником, да так, что станете врагами и вовек не помиритесь. Если же разлад все же происходил, наши предки плевали друг другу под ноги. Согласно поверьям, так можно прогнать нечисть, виновную в ссорах и конфликтах.
Чтобы не остаться без копейки в кармане, 10 июля не следует надевать мятые или грязные вещи. Дырки в карманах важно зашить, торчащие нитки — обрезать. Наказанием за неопрятность, по мнению наших пращуров, станет нищета.
В этот день не стоит пересчитывать деньги до обеда, а то удача отвернется. Звенеть мелочью в карманах тоже не надо, иначе целый год крупных купюр увидеть не получится.
Если верите в приметы, не болтайте за столом. Якобы так можно бессонницу заработать.
Не следует подслушивать чужие разговоры, чтобы не оглохнуть. Подсматривать в соседские окна тоже чревато — можно ослепнуть, говорили в старину.
10 июля не подходит для приготовления пирогов, да и вообще работы с тестом. Несколько веков назад бытовало мнение, что к нарушившей этот запрет проблемы будут одна за другой прилипать.
Стоит быть осторожнее с водой. Если не повезет пролить ее на пол, в дом придут скорбные вести.
Гостей в этот день лучше не приглашать, но если визитеры заявятся без предупреждения, необходимо трижды вымыть после них пол. В противном случае, в семье начнутся скандалы.
Если же сами загляните к кому-либо на огонек, не вытирайтесь хозяйским полотенцем, а то чужие болезни себе заберете.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 10 июля: что можно делать.
На Руси этот день считался крайне неудачным для объяснений в любви и свиданий. Бытовало мнение, что парни и девушки друг друга не понимают, поэтому им лучше и не общаться. На 10 июля не назначали свадеб и не планировали помолвок. Якобы любовь сгниет быстрее сена, поэтому амурные дела лучше перенести на другое время.
Можно работать в саду и огороде, а от уборки, ремонта и прочих дел стоит воздержаться. Толку от них все равно не будет, говорили в старину.
Разрешается пополнять запасы продовольствия, съездить на рынок за полезными вещами для дома или обновить гардероб. Важно не тратить все до копейки, а то до конца года придется жить с протянутой рукой.
Для прогулок и встреч с родными день подходит. Но вот под дождем лучше не гулять, так как он может «смыть» красоту и молодость. Во всяком случае, так считали на Руси.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 10 июля.
Дождь 10 июля — предвестник «мокрого» августа и ранней осени.
Если на улице ливень с градом, первых заморозков можно ждать уже в октябре.
Цветы пахнут сильнее обычного? К вечеру с неба закапает.
Если пчелы злые, вероятна засуха.
Именинники 10 июля.
В этот день именины празднуют Георгий, Иван, Игнатий, Лука, Самсон.