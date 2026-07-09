Казачьи патрули вышли на борьбу с «серыми возчиками» в Ростовской области

Усиление мер стало следствием мартовского оперативного совещания под председательством губернатора. Тогда особое внимание уделили несанкционированным свалкам у реки Темерник рядом с Иверским монастырём. Юрий Слюсарь поручил задействовать в борьбе с нарушителями областной главк МВД, минприроды и казачество, а также организовать экологические патрули.