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Казачьи патрули вышли на борьбу с «серыми возчиками» в Ростовской области

Об этом сообщили в правительстве региона.

По поручению губернатора Юрия Слюсаря добровольные казачьи дружины включились в работу по выявлению нарушений со стороны «серых возчиков». Как сообщили в правительстве региона, маршруты патрулирования скорректировали: под контролем — 122 очага несанкционированного размещения отходов, зафиксировано 32 случая возможных нарушений.

К работе привлечены администрации муниципалитетов и войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское». Контроль за противодействием «серым возчикам» ведёт департамент по делам казачества и Всевеликого войска Донского.

Усиление мер стало следствием мартовского оперативного совещания под председательством губернатора. Тогда особое внимание уделили несанкционированным свалкам у реки Темерник рядом с Иверским монастырём. Юрий Слюсарь поручил задействовать в борьбе с нарушителями областной главк МВД, минприроды и казачество, а также организовать экологические патрули.

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