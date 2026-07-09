Казачьи патрули вышли на борьбу с «серыми возчиками» в Ростовской области

По поручению губернатора Юрия Слюсаря добровольные казачьи дружины включились в работу по выявлению нарушений со стороны «серых возчиков». Как сообщили в правительстве региона, маршруты патрулирования скорректировали: под контролем — 122 очага несанкционированного размещения отходов, зафиксировано 32 случая возможных нарушений.
К работе привлечены администрации муниципалитетов и войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское». Контроль за противодействием «серым возчикам» ведёт департамент по делам казачества и Всевеликого войска Донского.
Усиление мер стало следствием мартовского оперативного совещания под председательством губернатора. Тогда особое внимание уделили несанкционированным свалкам у реки Темерник рядом с Иверским монастырём. Юрий Слюсарь поручил задействовать в борьбе с нарушителями областной главк МВД, минприроды и казачество, а также организовать экологические патрули.