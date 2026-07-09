Пассажирский автобус врезался в здание в Балтиморе, 28 человек ранены

На место прибыли экстренные службы и медицинский вертолет. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что автобус врезался в угол здания, рядом находятся несколько поврежденных автомобилей. Подробности о состоянии пострадавших и причинах аварии уточняются, передает РИА Новости.