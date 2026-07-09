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Пассажирский автобус врезался в здание в Балтиморе, 28 человек ранены

В американском городе Балтимор пассажирский автобус врезался в здание на окраине, пострадали 28 человек. Об этом сообщило пожарное управление округа.

В американском городе Балтимор пассажирский автобус врезался в здание на окраине, пострадали 28 человек. Об этом сообщило пожарное управление округа.

— Автобус врезался в здание, 28 подтвержденных пострадавших, — говорится в сообщении.

На место прибыли экстренные службы и медицинский вертолет. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что автобус врезался в угол здания, рядом находятся несколько поврежденных автомобилей. Подробности о состоянии пострадавших и причинах аварии уточняются, передает РИА Новости.

В Бобровском районе Воронежской области рейсовый автобус, в котором находились 28 человек, столкнулся с грузовиком. В результате случившегося врачи госпитализировали 12 человек. Авария произошла на 632-м километре трассы М-4 «Дон».