Пассажирский автобус врезался в здание в Балтиморе, 28 человек ранены

В американском городе Балтимор пассажирский автобус врезался в здание на окраине, пострадали 28 человек. Об этом сообщило пожарное управление округа.
— Автобус врезался в здание, 28 подтвержденных пострадавших, — говорится в сообщении.
На место прибыли экстренные службы и медицинский вертолет. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что автобус врезался в угол здания, рядом находятся несколько поврежденных автомобилей. Подробности о состоянии пострадавших и причинах аварии уточняются, передает РИА Новости.
В Бобровском районе Воронежской области рейсовый автобус, в котором находились 28 человек, столкнулся с грузовиком. В результате случившегося врачи госпитализировали 12 человек. Авария произошла на 632-м километре трассы М-4 «Дон».