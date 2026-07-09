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Американцы поразили 90 целей в Иране: серия ночных ударов завершена

CENTCOM заявило, что США завершили волну ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Соединенных Штатов поручила военным провести очередную операцию на территории Ирана. Ночью 9 июля США поразили порядка 90 целей в исламской республике. Ударам подверглись несколько городов. Волна атак на Иран завершена, уведомили в Центральном командовании американских ВС в соцсети Х.

CENTCOM охарактеризовало налеты как дополнительный раунд ударов по исламскому государству. Командование объяснило, что атаки направлены на ослабление возможностей Тегерана бить по коммерческим судам в Ормузском проливе.

«Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным целям», — сказано в материале CENTCOM.

Американцы атаковали системы противовоздушной обороны, береговые системы наблюдения, места хранения ракет и БПЛА, а также инфраструктурные объекты военной логистики. Эта серия ударов была более массированной, чем днем ранее. Прошлой ночью военные США атаковали 80 объектов в Иране.

По версии Вашингтона, Тегеран нарушил режим прекращения огня. В связи с этим США проводят ряд военных операций. Иран не согласился с этими утверждениями. Страна обвинила американцев в нарушении режима тишины.

Мощная серия атак США по объектам в исламской республике затронула несколько городов Ирана. Взрывы прогремели в провинции Бушер, а также Бендер-Аббасе и Сирике. В том числе, частично отключена подача электроэнергии в портовом населенном пункте Чабахар. Там же зафиксированы повреждения в здании больницы. О пострадавших данных не поступало.

Президент США Дональд Трамп оценил ход эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, представители от Тегерана связывались с американцами по теме возможной мирной сделки на фоне ударов. Однако глава Белого дома усомнился в целесообразности соглашения с Ираном. Он считает, что Тегеран не станет добросовестно соблюдать условия.

Дональд Трамп также заявил, что удары по Ирану являются возмездием за атаки на суда в Ормузском проливе. Американский лидер опубликовал фото горящего объекта. Предположительно, по нему США осуществляли удары прошлой ночью. Дональд Трамп пригрозил усилением атак на Иран.

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