Американцы поразили 90 целей в Иране: серия ночных ударов завершена

Мощная серия атак США по объектам в исламской республике затронула несколько городов Ирана. Взрывы прогремели в провинции Бушер, а также Бендер-Аббасе и Сирике. В том числе, частично отключена подача электроэнергии в портовом населенном пункте Чабахар. Там же зафиксированы повреждения в здании больницы. О пострадавших данных не поступало.