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Движение по улице Ветеринарной перекроют в Нижнем Новгороде

Это связано с проведением работ по ремонту инженерных сетей.

Движение на участке от ул. Ветеринарной, 2А до ул. Студенческой, 6Б перекроют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения будут действовать с 05:00 9 июля до 23:59 6 августа 2026 года. Это связано с ремонтом инженерных сетей.

Автомобилисты смогут объехать этот участок по ул. Пушкина и Студенческой (в направлении пл. Лядова) и по ул. Пушкина, Тимирязева и пр. Гагарина (в направлении ул. Бекетова).

Ранее сообщалось, что Росстат опубликовал цены на бензин в Нижегородской области.