Движение по улице Ветеринарной перекроют в Нижнем Новгороде

Движение на участке от ул. Ветеринарной, 2А до ул. Студенческой, 6Б перекроют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения будут действовать с 05:00 9 июля до 23:59 6 августа 2026 года. Это связано с ремонтом инженерных сетей.
Автомобилисты смогут объехать этот участок по ул. Пушкина и Студенческой (в направлении пл. Лядова) и по ул. Пушкина, Тимирязева и пр. Гагарина (в направлении ул. Бекетова).
Ранее сообщалось, что Росстат опубликовал цены на бензин в Нижегородской области.