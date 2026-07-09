Резервуар нефтебазы загорелся после атаки БПЛА по российскому региону

На предприятии «Тверская нефтебаза» в Твери произошло возгорание резервуара. Причиной пожара стала ночная атака украинских беспилотников, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев в своем канале в «Максе».
Глава региона находится на месте происшествия, развернут оперативный штаб. По его словам, силы МЧС локализовали возгорание.
Королев добавил, что по предварительным данным, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет. Обстоятельства атаки и масштаб повреждений устанавливаются. Информации о других последствиях происшествия пока не приводится.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше