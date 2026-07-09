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Резервуар нефтебазы загорелся после атаки БПЛА по российскому региону

На предприятии «Тверская нефтебаза» в Твери произошло возгорание резервуара.

На предприятии «Тверская нефтебаза» в Твери произошло возгорание резервуара. Причиной пожара стала ночная атака украинских беспилотников, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев в своем канале в «Максе».

Глава региона находится на месте происшествия, развернут оперативный штаб. По его словам, силы МЧС локализовали возгорание.

Королев добавил, что по предварительным данным, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет. Обстоятельства атаки и масштаб повреждений устанавливаются. Информации о других последствиях происшествия пока не приводится.

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