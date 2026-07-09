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На Дону на выборах в Госдуму широко применят электронное голосование

В Ростовской области на выборах депутатов Госдумы IX созыва широко применят дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Этот вопрос обсудили на заседании Общественной палаты региона.

В Ростовской области на выборах депутатов Госдумы IX созыва широко применят дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Этот вопрос обсудили на заседании Общественной палаты региона.

По мнению заместителя председателя палаты Александра Нечушкина, широкое использование ДЭГ отвечает запросу граждан на современные и удобные форматы участия в выборах.

Кроме этого, на Дону появятся новые формы голосования, адаптированные для приграничного региона. Избиратели смогут голосовать не только на избирательных участках, но и на придомовых территориях, а также в общественных местах.

Эти меры предпринимаются для повышения безопасности населения во время выборов.

Выборы депутатов Государственной думы пройдут 18, 19 и 20 сентября.

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