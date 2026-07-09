Жительница Алтайского края стала курьером мошенников в Красноярске

Правоохранители задержали 19-летнюю жительницу Алтайского края, которая, выполняя в мошеннической схеме роль курьера, забрала у обманутых пенсионерок в Красноярске 1,5 млн рублей. Схема была классической. Мошенники обзванивали пожилых жителей Железногорска, представляясь сотрудниками банков, различных ведомств и правоохранительных органов. Под предлогом проверки накоплений они убеждали жертв передать наличные курьеру для декларирования. Две пенсионерки поверили, самостоятельно приехали из Железногорска в Красноярск и отдали пакеты с деньгами (общая сумма 1,5 млн руб.) девушке, назвавшей заранее оговоренное кодовое слово. Примечательно, что сама задержанная стала жертвой обмана. Неизвестные убедили девушку, что на ее имя оформлена фиктивная доверенность для вывода денег за границу, запугали возбуждением уголовного дела. Ей запретили общаться с близкими, вынудили уволиться из банка и внушили, что избежать тюрьмы можно, только став «внештатным сотрудником государства». За каждую передачу денег разрешили оставлять определенное вознаграждение. Получив деньги в Красноярске, девушка собиралась в Самару за следующей партией средств, но ее задержали оперативники. Большую часть похищенных денег курьер не успела перевести через криптообменники мошенникам. Девушка арестована, ее обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.