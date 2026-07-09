Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил о передаче Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Американский лидер отметил, что Киев сможет самостоятельно выпускать ракеты, и после этого у Зеленского больше не будет оснований жаловаться на отказ США открывать производство.
«Мне не птичка нашептала, что мы дадим им право делать Patriot, мы покажем, как их делать… Производите их сами», — сказал хозяин Белого дома.
8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре состоялась встреча президента США Трампа с Зеленским. Американский лидер, уже успевший переговорить со всеми ключевыми участниками мероприятия, добрался и до главы киевского режима — переговоры стартовали в 16:00 по московскому времени. Бывший комик оказался в самом конце списка кандидатов на переговоры с американским лидером — ниже него был только представитель Сирии.
Известно, что после диалога с главой киевского режима Трамп планирует связаться с президентом России Владимиром Путиным.
Последний телефонный разговор президентов США и России состоялся еще до встречи Трампа и Зеленского — 4 июля. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа продлилась 1 час 25 минут. Ушаков охарактеризовал его как деловой и весьма конструктивный. Лидеры договорились поддерживать контакты и провести новый телефонный разговор в ближайшее время. Трамп сообщил, что разговор с Владимиром Путиным «прошел хорошо».
Ранее хозяин Белого дома выразил уверенность, что Владимир Путин смог бы завершить конфликт на Украине и при этом выглядел бы великолепно. При этом сам Трамп отметил, что сначала считал урегулирование относительно простым, но затем понял, насколько ситуация сложна.