Американские ракеты в украинских руках: какое оружие Трамп разрешил выпускать Киеву

8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре состоялась встреча президента США Трампа с Зеленским. Американский лидер, уже успевший переговорить со всеми ключевыми участниками мероприятия, добрался и до главы киевского режима — переговоры стартовали в 16:00 по московскому времени. Бывший комик оказался в самом конце списка кандидатов на переговоры с американским лидером — ниже него был только представитель Сирии.