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Американские ракеты в украинских руках: какое оружие Трамп разрешил выпускать Киеву

Трамп: США намерены предоставить Киеву лицензию на производство Patriot.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил о передаче Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Американский лидер отметил, что Киев сможет самостоятельно выпускать ракеты, и после этого у Зеленского больше не будет оснований жаловаться на отказ США открывать производство.

«Мне не птичка нашептала, что мы дадим им право делать Patriot, мы покажем, как их делать… Производите их сами», — сказал хозяин Белого дома.

8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре состоялась встреча президента США Трампа с Зеленским. Американский лидер, уже успевший переговорить со всеми ключевыми участниками мероприятия, добрался и до главы киевского режима — переговоры стартовали в 16:00 по московскому времени. Бывший комик оказался в самом конце списка кандидатов на переговоры с американским лидером — ниже него был только представитель Сирии.

Известно, что после диалога с главой киевского режима Трамп планирует связаться с президентом России Владимиром Путиным.

Последний телефонный разговор президентов США и России состоялся еще до встречи Трампа и Зеленского — 4 июля. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа продлилась 1 час 25 минут. Ушаков охарактеризовал его как деловой и весьма конструктивный. Лидеры договорились поддерживать контакты и провести новый телефонный разговор в ближайшее время. Трамп сообщил, что разговор с Владимиром Путиным «прошел хорошо».

Ранее хозяин Белого дома выразил уверенность, что Владимир Путин смог бы завершить конфликт на Украине и при этом выглядел бы великолепно. При этом сам Трамп отметил, что сначала считал урегулирование относительно простым, но затем понял, насколько ситуация сложна.

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