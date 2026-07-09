Дерматолог Кусая: гормональные препараты повышают шанс обгореть на солнце

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Прием ряда гормональных препаратов, в том числе контрацептивов и противоопухолевых средств, повышает чувствительность человека к ультрафиолетовым лучам. Об этом в пресс-центре «ТАСС Дальний Восток» рассказала доцент кафедры нормальной и патологической физиологии Тихоокеанского государственного медицинского университета, врач-онколог, дерматовенеролог, косметолог Наталья Кусая.
«Нужно четко выбирать время и место купания [на солнечном пляже]. Соблюдать индивидуальные защитные механизмы — согласно типу кожи, возрасту. Беременные тоже более чувствительны к ультрафиолету, и им, конечно, не стоит находиться под прямыми лучами. Это люди, которые принимают какие-то химиопрепараты — это ряд антибиотиков. Это могут быть гормональные препараты — контрацептивы у женщин или препараты для лечения каких-то злокачественных опухолей — они тоже повышают именно чувствительность к ультрафиолету», — сказала Кусая.
Она подчеркнула, что в первую очередь во время получения загара необходимо учитывать свой фототип — особенно подвержены солнечным ожогам люди со светлой кожей. Детям в раннем возрасте не стоит находиться под прямыми лучами ультрафиолета, активность на солнце должна быть дозированной, в Приморском крае наиболее подходящее время для этого: до 11:00 и после 17:00.