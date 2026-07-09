Дерматолог Кусая: гормональные препараты повышают шанс обгореть на солнце

«Нужно четко выбирать время и место купания [на солнечном пляже]. Соблюдать индивидуальные защитные механизмы — согласно типу кожи, возрасту. Беременные тоже более чувствительны к ультрафиолету, и им, конечно, не стоит находиться под прямыми лучами. Это люди, которые принимают какие-то химиопрепараты — это ряд антибиотиков. Это могут быть гормональные препараты — контрацептивы у женщин или препараты для лечения каких-то злокачественных опухолей — они тоже повышают именно чувствительность к ультрафиолету», — сказала Кусая.