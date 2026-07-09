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Думали, что никто не видит: «шашечников» на пр. аль-Фараби в Алматы поймал скрытый патруль

В Алматы на проспекте аль-Фараби двое водителей устроили агрессивную езду, не подозревая, что за ними следят полицейские на скрытом патруле, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что в районе пересечения с проспектом Сейфуллина сотрудники подразделения розыска административной полиции на служебном автомобиле без опознавательных знаков зафиксировали грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД).

«В поле зрения полицейских попали водители автомобилей BMW и Toyota, которые опасно маневрировали, хаотично перестраивались и создавали реальную угрозу другим участникам дорожного движения. Оба автомобиля были оперативно заблокированы. Водители привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения, а транспортные средства водворены на специализированную штрафную стоянку», — сообщили в ДП.

В полиции напомнили, что скрытое патрулирование направлено на выявление именно тех водителей, которые сознательно игнорируют требования безопасности и провоцируют аварийные ситуации на дорогах. С момента внедрения этого метода уже пресечено свыше 500 фактов агрессивного вождения, а нарушители, создававшие угрозу жизни и здоровью окружающих, привлечены к ответственности.