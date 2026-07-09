Думали, что никто не видит: «шашечников» на пр. аль-Фараби в Алматы поймал скрытый патруль

В полиции напомнили, что скрытое патрулирование направлено на выявление именно тех водителей, которые сознательно игнорируют требования безопасности и провоцируют аварийные ситуации на дорогах. С момента внедрения этого метода уже пресечено свыше 500 фактов агрессивного вождения, а нарушители, создававшие угрозу жизни и здоровью окружающих, привлечены к ответственности.