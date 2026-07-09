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CENTCOM: США завершили очередную волну ударов по Ирану

Американские военнослужащие завершили очередную серию ударов по Ирану, в ходе которой поразили 90 целей. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в пресс-службе Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Американские военнослужащие завершили очередную серию ударов по Ирану, в ходе которой поразили 90 целей. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в пресс-службе Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

— Силы CENTCOM завершили дополнительный раунд ударов по Ирану, нацеленных на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и невинных гражданских моряков в Ормузском проливе. Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным целям, — написали на странице структуры в соцсети X.

Среди атакованных целей были системы ПВО, береговые системы наблюдения, места хранения ракет и беспилотников, а также инфраструктурные объекты военной логистики.

8 июля американские войска поразили более 80 целей с применением высокоточных боеприпасов. Целью этой операции было снижение возможностей Ирана проводить атаки на международное судоходство в Ормузском проливе. «Вечерняя Москва» выяснила у политолога Сергея Маркелова, как будут развиваться отношения Вашингтона и Тегерана.

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