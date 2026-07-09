CENTCOM: США завершили очередную волну ударов по Ирану

8 июля американские войска поразили более 80 целей с применением высокоточных боеприпасов. Целью этой операции было снижение возможностей Ирана проводить атаки на международное судоходство в Ормузском проливе. «Вечерняя Москва» выяснила у политолога Сергея Маркелова, как будут развиваться отношения Вашингтона и Тегерана.