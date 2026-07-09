Суд не стал включать особняк дочери экс‑мэра Ростова в конкурсную массу

Арбитражный суд Ростовской области отказал в возврате в конкурсную массу особняка на улице Тибетской и земельного участка площадью 1,2 тыс. кв. м — ранее они принадлежали Ольге Чернышёвой, дочери бывшего мэра Ростова‑на‑Дону Михаила Чернышёва.
В марте с соответствующим требованием выступил финансовый управляющий Александр Соколов. Он добивался признания недействительными двух договоров дарения, на основании которых недвижимость перешла к другим собственникам, и просил вернуть имущество в конкурсную массу должника. Суд заявление не удовлетворил — это следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Ольга Чернышёва признана банкротом в июле 2024 года по заявлению Нины Ивановой. Это уже вторая процедура банкротства: впервые её признали несостоятельной в 2014 году, тогда в течение нескольких лет её активы распродавали для погашения долгов перед кредиторами. Среди реализованного имущества — 13 земельных участков в Аксайском районе, автомобиль Toyota Camry и другие активы. Особняк и участок под ним после первой процедуры оставались в собственности Чернышёвой, а позже были переданы другим лицам по договорам дарения.
Ранее Ольга Чернышёва была осуждена за махинации с земельными участками, но впоследствии попала под амнистию.