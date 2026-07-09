Штрафуют ли за неправильное использование флага Казахстана

Согласно постановлению, нельзя использовать флаг, если он имеет различные повреждения: износ, заплатки, проколы, загрязнения, выцветания, смятие или любые другие дефекты, которые умаляют его символическое значение. Также гражданам нельзя допускать, чтобы флаг соприкасался с землей, полом, водой и другими поверхностями. Запрещено использовать его в качестве коврика, скатерти, занавесок, постельных принадлежностей или в качестве предметов одежды. Прописан запрет и на уничтожение, сжигание, разрывание флага, бросание на землю и использование не по назначению.