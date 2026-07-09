Штрафуют ли за неправильное использование флага Казахстана

Правительство уточнило правила использования государственного флага Казахстана
В постановлении прямо перечислены действия, которые запрещено делать, а также прописано то, что разрешено.
Что нельзя делать с флагом Казахстана
Согласно постановлению, нельзя использовать флаг, если он имеет различные повреждения: износ, заплатки, проколы, загрязнения, выцветания, смятие или любые другие дефекты, которые умаляют его символическое значение. Также гражданам нельзя допускать, чтобы флаг соприкасался с землей, полом, водой и другими поверхностями. Запрещено использовать его в качестве коврика, скатерти, занавесок, постельных принадлежностей или в качестве предметов одежды. Прописан запрет и на уничтожение, сжигание, разрывание флага, бросание на землю и использование не по назначению.
Какое наказание предусмотрено за нарушения
Ответственность за неправильное использование флага прописана в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РК) в статье 418. Согласно пункту 1−1, за нарушения предусмотрен штраф:
для физических лиц — 5 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 21 625 тенге (или предупреждение);
для должностных лиц и малого бизнеса — 10 МРП (43 250 тенге);
для среднего бизнеса — 20 МРП (86 500 тенге);
для крупного бизнеса — 30 МРП (129 750 тенге).
При этом за повторное нарушение в течение года штрафы становятся намного выше:
для физлиц — 50 МРП (216 250 тенге);
для должностных лиц и малого бизнеса — 100 МРП (432 500 тенге);
для среднего бизнеса — 150 МРП (648 750 тенге);
для крупного бизнеса — 250 МРП (1 081 250 тенге).
Также есть действующая статья 458 КоАП РК, согласно которой за незаконное использование государственного флага предусмотрен штраф в размере 50 МРП (216 250 тенге), а при повторном нарушении — 100 МРП (432 500 тенге).
Что можно делать с флагом Казахстана
Постановлением прямо разрешено использовать флаг для проявления патриотических чувств:
вывешивать на балконах (под углом 45 градусов);
использовать внутри салонов автомобилей;
устанавливать на частных домах, но на высоте не менее 3 метров;
устанавливать отдельный флагшток с флагом;
использовать изображение флага на спортивной форме.
При этом отдельно отмечено, что, если флаг устанавливается вертикально, то национальный орнамент должен находиться сверху.
Таким образом, главный смысл постановления не в новых запретах, а в легализации использования флага рядовыми гражданами. Что касается штрафов, то они были и до публикации постановления. Новые правила вступят в силу 13 июля 2026 года.