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Штрафуют ли за неправильное использование флага Казахстана

В Казахстане обновили правила использования государственного флага. За их нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Правительство уточнило правила использования государственного флага Казахстана

В постановлении прямо перечислены действия, которые запрещено делать, а также прописано то, что разрешено.

Что нельзя делать с флагом Казахстана

Согласно постановлению, нельзя использовать флаг, если он имеет различные повреждения: износ, заплатки, проколы, загрязнения, выцветания, смятие или любые другие дефекты, которые умаляют его символическое значение. Также гражданам нельзя допускать, чтобы флаг соприкасался с землей, полом, водой и другими поверхностями. Запрещено использовать его в качестве коврика, скатерти, занавесок, постельных принадлежностей или в качестве предметов одежды. Прописан запрет и на уничтожение, сжигание, разрывание флага, бросание на землю и использование не по назначению.

Какое наказание предусмотрено за нарушения

Ответственность за неправильное использование флага прописана в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РК) в статье 418. Согласно пункту 1−1, за нарушения предусмотрен штраф:

  • для физических лиц — 5 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 21 625 тенге (или предупреждение);

  • для должностных лиц и малого бизнеса — 10 МРП (43 250 тенге);

  • для среднего бизнеса — 20 МРП (86 500 тенге);

  • для крупного бизнеса — 30 МРП (129 750 тенге).

При этом за повторное нарушение в течение года штрафы становятся намного выше:

  • для физлиц — 50 МРП (216 250 тенге);

  • для должностных лиц и малого бизнеса — 100 МРП (432 500 тенге);

  • для среднего бизнеса — 150 МРП (648 750 тенге);

  • для крупного бизнеса — 250 МРП (1 081 250 тенге).

Также есть действующая статья 458 КоАП РК, согласно которой за незаконное использование государственного флага предусмотрен штраф в размере 50 МРП (216 250 тенге), а при повторном нарушении — 100 МРП (432 500 тенге).

Что можно делать с флагом Казахстана

Постановлением прямо разрешено использовать флаг для проявления патриотических чувств:

  • вывешивать на балконах (под углом 45 градусов);

  • использовать внутри салонов автомобилей;

  • устанавливать на частных домах, но на высоте не менее 3 метров;

  • устанавливать отдельный флагшток с флагом;

  • использовать изображение флага на спортивной форме.

При этом отдельно отмечено, что, если флаг устанавливается вертикально, то национальный орнамент должен находиться сверху.

Таким образом, главный смысл постановления не в новых запретах, а в легализации использования флага рядовыми гражданами. Что касается штрафов, то они были и до публикации постановления. Новые правила вступят в силу 13 июля 2026 года.