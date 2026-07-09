Дожить до 70 — получить бонус: в РФ предложили прибавку к пенсии

По словам Гриба, люди, которые доживают до 70 лет, вкладываются в здоровье: занимаются спортом, проходят профилактику, ездят в санатории. Эти траты, по его мнению, должны компенсироваться государством. Он также предложил в дальнейшем назначать выплаты каждые пять лет после достижения 70-летнего возраста.