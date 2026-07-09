Дожить до 70 — получить бонус: в РФ предложили прибавку к пенсии

Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести дополнительные выплаты пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста, в размере не менее 3−4 МРОТ. Об этом он заявил РИА Новости, обосновав инициативу заботой о здоровье и активным долголетием.
По словам Гриба, люди, которые доживают до 70 лет, вкладываются в здоровье: занимаются спортом, проходят профилактику, ездят в санатории. Эти траты, по его мнению, должны компенсироваться государством. Он также предложил в дальнейшем назначать выплаты каждые пять лет после достижения 70-летнего возраста.
Размер доплаты, по задумке автора, должен быть привязан к МРОТ. На сегодняшний день это означало бы сумму от 56 700 до 75 600 рублей ежемесячно (с учётом действующего федерального МРОТ в 18 900 рублей). Гриб подчеркнул, что такие выплаты станут стимулом для сохранения здоровья и активного образа жизни в пожилом возрасте.
Инициатива пока находится на стадии обсуждения. В Общественной палате отметили, что предложение требует проработки с финансово-экономическим блоком правительства. Вопрос о возможном источнике финансирования пока не раскрывается.
В России уже обсуждались идеи повышения пенсионных выплат для граждан старшего возраста, но конкретных законодательных инициатив не вносилось. В 2025 году МРОТ был увеличен до 18 900 рублей. Инициатива Гриба может стать предметом дискуссий в Госдуме, особенно в свете предвыборной кампании. В правительстве пока официально не комментировали предложение.
В 2027 году в России вырастут страховые, социальные и военные пенсии.
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