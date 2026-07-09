Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожить до 70 — получить бонус: в РФ предложили прибавку к пенсии

В РФ хотят ввести доплату пенсионерам, достигшим 70 лет: предлагают 3−4 МРОТ.

Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести дополнительные выплаты пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста, в размере не менее 3−4 МРОТ. Об этом он заявил РИА Новости, обосновав инициативу заботой о здоровье и активным долголетием.

По словам Гриба, люди, которые доживают до 70 лет, вкладываются в здоровье: занимаются спортом, проходят профилактику, ездят в санатории. Эти траты, по его мнению, должны компенсироваться государством. Он также предложил в дальнейшем назначать выплаты каждые пять лет после достижения 70-летнего возраста.

Размер доплаты, по задумке автора, должен быть привязан к МРОТ. На сегодняшний день это означало бы сумму от 56 700 до 75 600 рублей ежемесячно (с учётом действующего федерального МРОТ в 18 900 рублей). Гриб подчеркнул, что такие выплаты станут стимулом для сохранения здоровья и активного образа жизни в пожилом возрасте.

Инициатива пока находится на стадии обсуждения. В Общественной палате отметили, что предложение требует проработки с финансово-экономическим блоком правительства. Вопрос о возможном источнике финансирования пока не раскрывается.

В России уже обсуждались идеи повышения пенсионных выплат для граждан старшего возраста, но конкретных законодательных инициатив не вносилось. В 2025 году МРОТ был увеличен до 18 900 рублей. Инициатива Гриба может стать предметом дискуссий в Госдуме, особенно в свете предвыборной кампании. В правительстве пока официально не комментировали предложение.

В 2027 году в России вырастут страховые, социальные и военные пенсии.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше