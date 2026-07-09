В Красноярском крае два года лишения свободы получил виновник смертельного ДТП

В Шушенском муниципальном округе два года и четыре месяца лишения свободы получил виновник смертельной аварии, которая произошла еще в мае 2024 года. По версии МВД Красноярского края, тогда на 469-м километре трассы Р-257 «Енисей» 21-летний водитель Honda Civic, двигаясь в сторону Абакана, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком КамАЗ.