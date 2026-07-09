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В Красноярском крае два года лишения свободы получил виновник смертельного ДТП

В Шушенском муниципальном округе суд вынес обвинительный приговор виновнику смертельной аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Шушенском муниципальном округе два года и четыре месяца лишения свободы получил виновник смертельной аварии, которая произошла еще в мае 2024 года. По версии МВД Красноярского края, тогда на 469-м километре трассы Р-257 «Енисей» 21-летний водитель Honda Civic, двигаясь в сторону Абакана, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком КамАЗ.

В результате ДТП погиб 25-летний пассажир иномарки. Второго пассажира и самого водителя госпитализировали.

Следователи завели и расследовали уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Суд вынес мужчине обвинительный приговор. Ближайшие два года и четыре месяца он проведет в колонии. Помимо этого, он должен возместить родственникам погибшего компенсацию морального вреда.