Пациента с редчайшим заболеванием крови спасли в Волгограде

Медики областной клинической больницы смогли распознать у пациента, страдающего от анемии, редкое заболевание крови. Подробностями поделились в облздраве Волгоградской области.
Мужчину долго мучал сниженный гемоглобин, а коррекция этого состояния специальными препаратами помогала ненадолго. А после перенесенной простуды его состояние только ухудшилось — пожелтела кожа и началась лихорадка. При обследовании в областной больнице врачи заподозрили у него редкую болезнь — пароксизмальную ночную гемоглобинурию. В ходе телемедицинских консультаций с федеральными специалистами и исследований диагноз подтвердился.
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия — орфанное заболевание кроветворной системы. Оно характеризуется проявлением генетической ошибки в гене, отвечающем за кодировку белка и приводит к уязвимости красных кровяных клеток перед собственным иммунитетом пациента. Страдающие этим заболеванием жалуются не только на низкие показатели гемоглобина, но и на усталость, одышку, бледность или пожелтение кожи. Лечение этого заболевания заключается в применении таргетной терапии, причем пожизненно. Волгоградцу уже провели подготовительный курс введения соответствующего препарата и теперь ему необходимо вводить его раз в две недели.
А ранее медки областного центра спасли беременность пациентки с тяжелым гайморитом.