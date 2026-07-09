Пациента с редчайшим заболеванием крови спасли в Волгограде

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия — орфанное заболевание кроветворной системы. Оно характеризуется проявлением генетической ошибки в гене, отвечающем за кодировку белка и приводит к уязвимости красных кровяных клеток перед собственным иммунитетом пациента. Страдающие этим заболеванием жалуются не только на низкие показатели гемоглобина, но и на усталость, одышку, бледность или пожелтение кожи. Лечение этого заболевания заключается в применении таргетной терапии, причем пожизненно. Волгоградцу уже провели подготовительный курс введения соответствующего препарата и теперь ему необходимо вводить его раз в две недели.