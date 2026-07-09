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Выяснилось, принадлежал ли второй найденный тапок пропавшей в Туве девочке

Подробности рассказала сотрудница Следственного комитета.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат рассказала корреспонденту krsk.aif.ru, мог ли найденный 8 июля в ходе поисков пропавших школьниц тапочек принадлежать одной из девочек.

По словам сотрудницы Следственного комитета, учитывая, что ранее были найдены и опознаны сандалий одной девочки и тапочек-Crocs её подруги, то вновь обнаруженный предмет обуви не мог принадлежать пропавшим — внешне он очень отличается.

«Мы вчера родителей не дождались, они в районе Шагонара в поисковых мероприятиях участвуют. Поскольку сообщение поступило, мы туда выехали, осмотр провели и в любом случае должны провести опознание», — сообщила Алла Нурсат.

Напомним, подруги пропали 1 июля в Кызыле, отправившись на прогулку. С тех пор девочки больше не выходили на связь. В республике развёрнута широкоформатная поисковая операция, в которой участвуют сотни людей: правоохранители, спасатели, сотрудники МЧС, кинологи и волонтёры.

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