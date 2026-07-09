Во втором и третьем чтениях Госдума приняла закон, направленный на поддержку технологий искусственного интеллекта. Документ имеет рамочный характер — правительство РФ подготовит подзаконные акты, которые будут регламентировать создание и использование ИИ. Закон вводит две категории больших фундаментальных моделей: суверенную и национальную. Суверенная модель должна полностью разрабатываться и контролироваться российским юридическим лицом, размещаться в российских центрах обработки данных. Национальная модель также создается российской компанией, но может использовать зарубежные компоненты с открытой лицензией. Обе категории должны соответствовать российскому законодательству. Закон также предоставляет правительству право определять меры господдержки для разработчиков — финансовые, имущественные, гарантийные и информационные. Документ призван обеспечить приоритетное развитие отечественных технологий ИИ и закрепляет полномочия президента, правительства, федеральных органов, госкорпораций и Банка России в этой сфере.
Госдума приняла закон о развитии искусственного интеллекта в России
Во втором и третьем чтениях Госдума приняла закон, направленный на поддержку технологий искусственного интеллекта. Документ имеет рамочный характер — правительство РФ подготовит подзаконные акты, которые будут регламентировать создание и использование ИИ. Закон вводит две категории больших фундаментальных моделей: суверенную и национальную. Суверенная модель должна полностью разрабатываться и контролироваться российским юридическим лицом, размещаться в российских центрах.
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