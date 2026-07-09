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Комсомольчанка украла у матери золотые украшения, чтобы сделать ставку в казино

46-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже двух пар сережек, браслета и трех колец с драгоценными камнями. Ущерб она оценила в 215 тысяч рублей. Полиция выяснила, что украшения похитила 24-летняя дочь заявительницы. Девушка заложила ювелирные изделия в ломбард, чтобы получить деньги на ставку в казино. Она рассказала, что хотела выкупить украшения обратно после.

46-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже двух пар сережек, браслета и трех колец с драгоценными камнями. Ущерб она оценила в 215 тысяч рублей. Полиция выяснила, что украшения похитила 24-летняя дочь заявительницы. Девушка заложила ювелирные изделия в ломбард, чтобы получить деньги на ставку в казино. Она рассказала, что хотела выкупить украшения обратно после получения выигрыша, однако проиграла всю сумму, вырученную за драгоценности. Полицейские изъяли украшения и вернули их хозяйке. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемой взяли подписку о невыезде.