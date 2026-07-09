Житель района имени Лазо выстрелил в бывшую жену из ружья, испугавшись разоблачения

В конце мая 2026 года 35-летний мужчина распивал спиртное в доме своей бывшей супруги в поселке Переяславка. Во время застолья между ними вспыхнула очередная ссора — женщина пригрозила рассказать его новой сожительнице, что их отношения на самом деле не прекращались. Мужчина разозлился, уехал к себе домой в село Могилевка, но ночью, испугавшись, что тайна раскроется, отправился обратно. По дороге он заехал в гараж, взял гладкоствольное ружье и патроны. Прибыв к дому бывшей супруги, увидел в окне ее силуэт и выстрелил. Подумав, что убил женщину, он скрылся. Чтобы замести следы, выбросил одежду в реку, а оружие и боеприпасы спрятал в заброшенном доме. Однако 44-летняя женщина выжила — пуля попала в голову, но ее вовремя госпитализировали и оказали помощь. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Источник: СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.