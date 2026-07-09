XIII летняя Спартакиада учащихся России по прыжкам на батуте стартовала в Комсомольске-на-Амуре

Соревнования проводятся по госпрограмме «Спорт России» в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети». С приветственным словом к участникам обратились глава города Дмитрий Заплутаев и депутат Госдумы Максим Иванов. Они пожелали юным батутистам показать лучшие результаты, обрести новых друзей и увезти из Комсомольска не только медали, но и теплые воспоминания. Спартакиада стала значимым событием для города в Год спорта, объявленный губернатором Дмитрием Демешиным. Комсомольск-на-Амуре выбран площадкой соревнований не случайно. Местная школа прыжков на батуте известна победами на всероссийском и международном уровнях. Ее становление связано с именем заслуженного тренера Александра Канашарова. Сейчас его воспитанники тренируются в новом спортивном центре «Грация» на проспекте Победы, оснащенном современным оборудованием. Центр «Грация» и расположенный рядом спорткомплекс «Дземги» построены в рамках Долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска, утвержденного президентом. Соревнования продлятся несколько дней. Победители получат право представить регион на всероссийском уровне.