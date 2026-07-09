Подростки попались на краже не менее 200 заказов из ПВЗ на Камчатке

8 марта этого года двое подростков 15 и 17 лет зашли в подъезд жилого дома, чтобы согреться. Найдя спрятанный ключ, они догадались, что он от пункта выдачи заказов интернет-магазина, расположенного рядом. Они открыли дверь и решили похитить все, что там было. Чтобы замести следы, молодые люди попытались перерезать провода системы видеонаблюдения, но не разобрались в устройстве и вывели из строя офисную технику. Камера при этом продолжала работать и зафиксировала все их действия. Подростки вынесли не менее 200 заказов, сложили их в коробки и мешки, затем вызвали такси и перевезли похищенное к дому. Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд.