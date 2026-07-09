Оружие из коллекции Гродековского музея покажут на выставке «Арсенал» в Хабаровске (6+)

С 17 июля по 4 октября в Хабаровском краевом музее имени Гродекова будет работать выставка «Арсенал». Посетители увидят образцы холодного и огнестрельного оружия из собственного собрания музея. Экспозиция рассказывает об истории разработки, производства и использования оружия — как в военной, так и в мирной жизни. Коллекция оружия Гродековского музея — одна из старейших и наиболее значимых в собрании. Ее история насчитывает более 130 лет. Формирование началось в 1894 году вместе с созданием Приамурского отдела Императорского Русского Географического Общества и музея при нем. Основу первых поступлений составляли предметы из русских экспедиций по Приамурью, Северному Китаю и Корее. Выставка позволяет проследить эволюцию вооружения от изобретения пороха в IX веке до современности — от артиллерийских орудий до ручного огнестрельного оружия.