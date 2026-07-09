Ростовская область вошла в топ-10 регионов России по развитию креативных индустрий

Ростовская область вошла в топ-10 рейтинга развития креативных индустрий в России по итогам 2025 года, поднявшись на 8-е место с 32-й позиции годом ранее. Об этом рассказали в правительстве региона. Исследование, подготовленное НИУ «Высшая школа экономики», отметило успехи Донского края в сфере разработки ПО, архитектуры, дизайна и кино, а также эффективность мер поддержки креативного бизнеса.